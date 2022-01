112-nieuws: brand in flatgebouw Tilburg • vuurwapen gevonden in water

21.15

De politie heeft zaterdagmiddag een vuurwapen gevonden in het water van de Dommel in Den Bosch. Het wapen is in beslag genomen voor onderzoek. Het vuurwapen zou vrijdagavond tijdens een achtervolging in Den Bosch in het water zijn gegooid. Dat gebeurde ter hoogte van de Wilhelminabrug. De politie zocht vrijdagavond ook in het water, maar zonder succes.

Eerder op de dag liet de politie al weten in het water te zoeken naar een voorwerp. Het was toen nog niet duidelijk om wat voor voorwerp het ging.