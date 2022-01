Schoolbrand in Roosendaal: wie herkent deze rennende jongeman?

Roosendaal was op zondagavond 21 november het toneel van ernstige rellen. Jongeren zorgden met vuurwerk voor veel overlast en een angstige sfeer. Veertien jongeren werden die avond aangehouden. Rond acht uur werd er ook nog eens brand gesticht bij basisschool de Gezellehoek aan de Rodenbachlaan. In Bureau Brabant is iemand te zien die hard wegrent bij de school. De dader of een misschien belangrijke getuige? Wie herkent deze jongeman met zijn witte sneakers?

De brand had grote gevolgen voor de school. Meerdere klaslokalen waren vernield door het vuurwerk, vuur en de rook. "Het ergste was dat we de kinderen wekenlang geen les konden geven. Dat had een grote impact op de kinderen. Ze waren ontdaan. Daarnaast bedroeg de schade zeker 250.000 euro", zegt Kim Zandberg, directeur van de basisschool.

'Wie doet zoiets?'

Volgens politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk is er toen waarschijnlijk een vuurwerkbom naar binnen gegooid bij de school. "Niet te geloven. Wie doet zoiets?", verzucht hij.

Bureau Brabant is in het bezit van camerabeelden waarop te zien is dat er een jongeman wegrent van de school. "Hij was waarschijnlijk bij de brand betrokken. Het hoeft niet per se de dader te zijn. Het kan ook een belangrijke getuige zijn. Meld je bij de politie, ook als je er niets mee te maken hebt", roept Van Hooijdonk op.

Volgens de politie is het een jongeman met een lichte huidskleur. Hij droeg die avond donkere kleding en liep op witte sneakers.