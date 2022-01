Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Deze man gooide twee keer een molotovcocktail tegen een café in Helmond

Café Appie's Premium Bar aan de Noordkoninginnewal in Helmond was begin oktober vorig jaar het doelwit van een aanslag. Zowel op 11 als op 12 oktober werd een molotovcocktail naar het pand gegooid. De eerste keer met weinig succes. Een dag later lukte het wel en werden zelfs de deuren uit het pand geblazen. Bureau Brabant toont beelden waarop de dader is te zien. Wie weet wie deze dader is?

Twee nachten op rij werden de mensen van Café Appie's Premium Bar en omgeving opgeschrikt door een enorme knal. Op de camerabeelden is te zien hoe de dader te werk is gegaan. Op 11 oktober sloop de dader in het holst van de nacht naar de bar. Hij pakte een terrasstoel en probeerde daarmee een gat te slaan in een ruit. Tevergeefs. Uiteindelijk stak hij 'iets' aan en dat bleek later een molotovcocktail te zijn. Bij de eerste poging bleef het bij schade aan de buitenkant van het pand. Een dag later kwam de dader nog een keer terug. Dit keer lukte het hem wel om een gat te slaan in een ruit van het pand. Opnieuw werd een molotovcocktail aangestoken die dit keer naar binnen werd gegooid. Er ontstond een flinke schade aan het café. De terrasdeuren werden eruit geblazen. Daarna ging de dader ervandoor. De politie is op zoek naar de dader en hoopt dat iemand weet wie de dader is? Ook wil ze weten wat de aanleiding voor de aanslag zou kunnen zijn.

Dader probeert gat te slaan in een ruit (Foto: Bureau Brabant)

Een deel van de inventaris kwam op straat terecht (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Mediaprodukties).