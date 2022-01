112-nieuws: boer gewond bij stalbrand • smeltende waterleiding blust brand

14.37

De brandweer is uitgerukt voor een stalbrand in Sterksel, daarbij is iemand gewond geraakt. Er is een ambulance voor opgeroepen. Er zouden geen dieren in de stal aanwezig zijn.

De brand is inmiddels ponder controle. Hoe die kon ontstaan is nog niet duidelijk. De brandweer zette twee blusvoertuigen, een hoogwerker en een watervoertuig in om de brand te bestrijden.