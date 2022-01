112-nieuws: schoorsteenbrand slaat door naar dak • crash bij achtervolging

Schoorsteenbrand in Veldhoven (foto: Rico Vogels / SQ Vision).

Ook deze dinsdag houden we je via een liveblog op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

07.00 Ongeluk bij Zevenbergschen Hoek: 2 rijstroken dicht Op de A16 bij Zevenbergschen Hoek is een ongeluk gebeurd. Automobilisten moeten hierdoor rond zeven uur vanuit Rotterdam in de richting Breda rekening houden met een vertraging van ongeveer een halfuur. Er zijn twee rijstroken dicht, zo meldt de ANWB. Iets na halfacht was de weg weer vrij.

00.00 Schoorsteenbrand slaat door naar dak Een schoorsteenbrand in Veldhoven is maandag rond middernacht doorgeslagen naar het dak van een huis aan de Kermisberg. Er waren vlammen te zien onder de dakpannen. De bewoners en hun huisdier wisten volgens een fotograaf die ter plekke was, op tijd buiten te komen. Er raakte niemand gewond. De brandweer zette twee blusvoertuigen en een hoogwerker in om het vuur onder controle te krijgen. Foto: Rico Vogels / SQ Vision.