112-nieuws: schoorsteenbrand slaat door naar dak • gestolen auto's in loods

11.00

Agenten hebben gisteravond aan de Rooseveltlaan in Roosendaal drie mannen aangehouden. Ze reden in een gestolen auto. De dienders zagen de auto rond 22.45 uur rijden en bij controle van het kenteken bleek het voertuig als gestolen geregistreerd te staan.

De bestuurder kreeg een stopteken en in de auto bleken drie mannen te zitten. Terwijl de agenten de identiteit van de mannen controleerden, zag een van hen een voorwerp in de auto liggen dat leek op een vuurwapen. Daarop werd het trio direct aangehouden, zo maakte de politie dinsdagochtend bekend.

De auto is in beslag genomen. Het vuurwapen bleek een gasdrukwapen te zijn, ook dat is in beslag genomen. De drie mannen zijn ingesloten voor verder onderzoek. Het gaat om een man van 48 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats, een man van 40 jaar uit Roosendaal en een 34-jarige man uit Zuidland in Zuid-Holland.