Jaap Joris is gek van zijn bolwoning: 'Wil mijn hele leven hier al wonen'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Populair TikTok filmpje over de bolwoning van Jaap Joris Vens

De bolwoning van Jaap Joris Vens lijkt een onuitputtelijke bron voor creatieve filmpjes op de social mediakanalen van TikTok. De bolwoningen, ontworpen door kunstenaar-architect Dries Kreijkamp zijn in 1984 gebouwd in Den Bosch. Jaap Joris zou nergens anders willen wonen en laat dat dan ook aan de wereld zien op TikTok.

"Toen ik 1 jaar oud was, kreeg ik een schilderijtje van de bolwoningen boven m'n bed. Mijn moeder had dat voor me gemaakt. Ik weet niet anders dan dat ik hier wilde wonen", vertelt Jaap Joris Vens enthousiast. Sinds tien jaar is hij de trotse bewoner van een van de bollen. "Er zijn twee soorten bewoners hier, mensen die snel een woning nodig hebben, kort blijven en daarna snel verhuizen naar een gewone woning. Dan zijn er de bewoners die verliefd zijn op hun bol en nooit meer weg willen", meent Jaap Joris die zichzelf rekent tot die laatste groep.

"Ik ben verliefd geworden op mijn bol."

Jaap Joris is niet alleen een trotse bewoner, zijn bolletje figureert ook in talloze TikTok filmpjes waarbij hij alle hoeken en gaten van zijn bolwoning laat zien. De filmpjes zijn honderdduizenden keren bekeken.

Jaap Joris op TikTok.

"Mijn vader is architect en mijn moeder is kunstenaar, waarschijnlijk heeft dat er ook aan bijgedragen dat ik verliefd ben op mijn bol. Ik woon hier nu weer alleen, maar het liefst zou ik ook met mijn vrouw en kinderen in deze bol wonen. Alleen weet mijn toekomstige vriendin dat nu natuurlijk nog niet", vertelt Jaap Joris lachend. "Je kan er makkelijk met meerdere mensen in wonen, al is het wat klein. Op de plek waar ik m'n bed heb, boven in de bol, had mijn buurvrouw een drumstel staan, dat kan dus ook."

"Je kan er makkelijk met meerdere mensen in wonen, al is het wat klein."

In 1984 werden de vijfenvijftig bolwoningen gebouwd tussen de zesduizend andere woningen in de stadsuitbreidingswijk Maaspoort. De bolwoningen, ontworpen door kunstenaar-architect Dries Kreijkamp, waren de laatste bouwsels van het in 1968 ingestelde Programma voor Experimentele Woningbouw. April vorig jaar vroeg raadslid Marcel Ploegmakers van het CDA om het unieke bouwproject aan de gemeentelijke monumenten lijst toe te voegen. Dat gaat nu ook gebeuren.