Nachtopvang Het Inloopschip in Den Bosch gaat dicht

De opvang voor dak- en thuislozen in Den Bosch moet anders. Niet meer maandenlang in de opvang slapen, maar alle dak- en thuislozen zo snel mogelijk een eigen passende plek in de regio Den Bosch bieden. Dat wil de gemeente Den Bosch samen met de opvangorganisaties. Opvallendste maatregel: Daklozenopvang Het Inloopschip gaat sluiten.

Nu zijn er nog dertig slaapplekken in het Inloopschip, een groot pand midden in het centrum van Den Bosch. Een aantal van de bewoners stroomt door naar beschermd wonen in de regio. Een ander deel kan naar de 24-uursopvang aan de Jan Palachstraat. Dak- en thuislozen kunnen in de winterperiode, als het heel koud is, tijdelijk onderdak krijgen in een hotel. Dat is tijdens de coronacrisis ook gedaan en goed bevallen.

Woningcorporaties, gemeenten en maatschappelijke opvangorganisaties zetten alles op alles om het aantal passende opvangplekken uit te breiden. Zo zou er halverwege dit jaar een voorziening voor langdurig verblijf geopend moeten worden aan de Nieuwe Dijk bij Den Dungen. Nu is al duidelijk dat dat niet binnen de tijd gaat lukken vanwege allerlei beroepsprocedures.

Studenten zorgen voor daklozen

Desondanks wil de gemeente ook de huidige opvang voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar aan de Jan Schöfferlaan sluiten. De opvang met maar 11 plaatsen is te klein en gaat waarschijnlijk vanaf 2024 dicht. De jongeren krijgen een nieuwe voorziening waarbij de daklozenopvang wordt gecombineerd met studentenkamers. De studenten kunnen de thuisloze jongeren dan ondersteunen. Er is nog geen locatie voor deze opvang gevonden.

Met het afbouwen van het Inloopschip komt het pand aan de Hinthamerstraat begin 2023 vrij. "Het pand blijft gemeentelijk bezit en kan dan voor diverse maatschappelijke doeleinden worden gebruikt", aldus de gemeente Den Bosch.