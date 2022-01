Terreurverdachten uit Eindhoven blijven voorlopig vastzitten

Acht Eindhovenaren die verdacht worden van terrorisme, blijven voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam donderdag besloten. Een andere verdachte mocht zijn zaak al eerder thuis afwachten.

De rechtbank vindt dat er voldoende bewijs is om de mannen vast te houden. Het gaat onder andere om digitale bestanden die nog bekeken worden: "Het onderzoek is nog niet afgerond en maakt wellicht meer duidelijk over de gedragingen van de verdachten."

De advocaten van de mannen hebben eerder verzocht om de voorlopige hechtenis van de verdachten op te heffen. Deze verzoeken zijn afgewezen.

Bomaanslag op ASML

Tijdens een vorige zitting bleek dat de mannen volgens het Openbaar Ministerie (OM) met elkaar spraken over een bomaanslag bij chipbedrijf ASML in Veldhoven.

Daarnaast zouden ze plannen gemaakt hebben om Geert Wilders, Mark Rutte en Thierry Baudet te vermoorden. Ze wilden hen 'door de kop poppen' of 'ontvoeren en onthoofden tijdens een livestream'. De mannen, tussen de 20 en 31 jaar oud, zouden sympathiseren met het jihadistisch gedachtegoed van terreurgroep IS.

Ook bekeken ze volgens het OM regelmatig samen IS-filmpjes en instructievideo's over het maken van wapens en bommen. Wapens of explosieven zijn niet gevonden bij de mannen thuis en ook niet in een garagebox in Eindhoven waar ze trainden.

'Foute grappen'

Advocaat Peter Plasman die twee verdachten bijstaat zei eerder dat er geen sprake is van terrorisme. "Het gaat om de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid om walgelijke filmpjes mogen te bekijken en hele foute grappen te maken."

De volgende zitting is op 18 maart. Dan zal de zaak nog niet inhoudelijk behandeld worden.

