'Rachel Hazes en Klaas Otto hebben het gezellig samen'

Zijn de veroordeelde crimineel Klaas Otto uit Bergen op Zoom en Rachel Hazes een setje? Weekblad Story denkt van wel, zo valt te lezen in de nieuwste editie van het showblad.

Story zag Klaas Otto de villa van Rachel Hazes verlaten. Volgens het blad bestaat er geen twijfel over de reden van zijn aanwezigheid, gezien de voorkeuren van Rachel: 'De weduwe Hazes valt op sterke mannen en aan de blik van Klaas op de foto’s te zien, is hij op zijn beurt onder de indruk van haar verleidelijke verschijning', aldus Story.

Veroordelingen

Het oud-lid van motorclub Satudarah en de oprichter van No Surrender MC zou er verantwoordelijk voor zijn dat 'de romantiek regeert' in huize Hazes. Otto is niet onomstreden, hij zat een straf uit voor onder andere afpersing, bedreiging en het witwassen van 1,3 miljoen euro.

In april vorig jaar werd hij vrijgesproken van het mishandelen van een man in een bos bij Bergen op Zoom. Er lopen nog een aantal zaken tegen hem in hoger beroep.

'Gezellig'

Rachel Hazes was de derde vrouw van volkszanger André Hazes. Haar privéleven is vaak onderwerp van gesprek in de showbizz-media.

Tegenover Story en RTL Boulevard bevestigt Hazes dat ze het leuk heeft met Otto. "We hebben het gezellig samen. Laat ik het daarop houden. Wat de toekomst brengt moeten we afwachten", zo zegt ze. De twee kennen elkaar al langer, in 2016 werkte Otto bij het productiebedrijf dat André Hazes naliet aan zijn vrouw.