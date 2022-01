Superjacht eindelijk in Harlingen na reis vol obstakels

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Wat voor superjacht krijg je voor een slordige 100 miljoen euro?

Het superjacht Galactica is na een lange reis vanuit Oss aangekomen in Harlingen. Het peperdure vaartuig van Heesen Yachts kende vooral in Brabant heel wat obstakels.

Foto: Johan1970/Twitter

Wachten op privacy instellingen...

Via binnenwateren als de Lek werd het dak van de Galactica naar Harlingen vervoerd. (Foto: Joost Roeland)

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...