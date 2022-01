Verkeersslachtoffers boos dat Rai Vloet weer gaat trainen

Rai Vloet (foto: ANP)

Rai Vloet traint sinds kort weer mee met de selectie van Heracles Almelo en de Vereniging Verkeersslachtoffers is daar 'verontwaardigd en verbijsterd' over. De 26-jarige profvoetballer uit Schijndel was half november betrokken bij een verkeersongeluk op de A4, waardoor een 4-jarig jongetje om het leven kwam. Vloet was onder invloed en zat achter het stuur.

ANP & Lobke Kapteijns Geschreven door