Dassen en reeën massaal slachtoffer in het verkeer

Vorig jaar zijn er meer dieren in het wild doodgereden in Brabant dan in 2020 en 2019. In totaal ging het in 2021 om iets meer dan 2200 beesten. In de twee jaren daarvoor kwamen in het verkeer bijna 1900 dieren om.

Het aantal omgekomen dassen (270) is het hoogste van de afgelopen vijf jaar. Ook veel reeën werden het slachtoffer van het verkeer.

Mogelijk record in Loonse en Drunense Duinen

De dramatische cijfers onder dassen sluiten aan op eerdere berichtgeving van Omroep Brabant. Onlangs werd bekend dat in de Loonse en Drunense Duinen mogelijk een recordaantal dassen is doodgereden. Alleen in dit gebied al gaat het om meer dan zestig exemplaren.

Provinciebreed is het verder opvallend dat het onder reeën het vaakste raak was: 1277 keer, bijna 200 meer dan in 2020. Opmerkelijk is de aanhoudende daling van het aantal dood gevonden wilde zwijnen en vossen.

De meeste slachtoffers worden gevonden aan de rand van natuurgebieden waar doorgaande wegen lopen. De cijfers zijn verzameld door de Stichting Afhandeling & Monitoring Fauna-aanrijdingen (SAMF). Zij wordt ingeschakeld door de politie wanneer bij haar een aangereden dier is gemeld. Vrijwilligers van de SAMF proberen er na een melding voor te zorgen dat de kadavers worden afgevoerd. “Mochten dieren gewond zijn gevonden, dan wordt gekeken of ze nog geholpen kunnen worden of dat euthanasie nodig is. En uiteraard worden alle gevallen geregistreerd”, zegt bestuurslid Willem van Uden.

Oorzaak moeilijk aan te geven

Volgens hem is het moeilijk om een oorzaak aan te geven voor de stijging van het aantal aangereden dieren. “Enerzijds is het veel drukker in de natuur geworden,” meent hij, “omdat mensen als gevolg van de coronamaatregelen er vaker op uit trekken. Bijvoorbeeld met hun hond. Dit kan tot veel meer onrust onder dieren in het wild leiden."

"Maar juist als gevolg van corona zijn er ook periodes waarin het aantal verkeersbewegingen is afgenomen. En wellicht heeft het thuiswerken er toch ook wat mee te maken. Deze invloeden zijn niet cijfermatig onderzocht, dus het blijft gissen naar de daadwerkelijke oorzaken”, zo benadrukt het bestuurslid van de SAMF.

Afhankelijk van populatie?

Mogelijk heeft het aantal slachtoffers ook te maken met de grootte van de populatie van bepaalde diersoorten, zo suggereert Van Uden. Hoe groter de aanwas, hoe groter de kans op aanrijdingen. Het aantal wordt overigens in de gaten gehouden aan de hand van het Faunabeheerplan van de provincie. Twee keer per jaar vindt er een ‘volkstelling’ onder dieren in het wild plaats.

Bij het aantal dieren dat vorig jaar is doodgereden valt overigens ook het aantal slachtoffers op onder hazen (107), bevers en steenmarters (15) en moeflons (2) op.

