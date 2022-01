Op deze 8 GGD-locaties kun je zonder afspraak een boosterprik halen

Een boosterprik halen zonder afspraak? Dat kan vanaf volgende week in acht Brabantse vaccinatiehallen. Na GGD Brabant-Zuidoost stapt ook GGD Hart voor Brabant over op 'vrije inloop', zoals ze dat zelf noemen.

Bij GGD Hart voor Brabant is het vanaf komende week mogelijk om zonder afspraak je boosterprik te halen op zes van de acht priklocaties. Inwoners van 18 jaar of ouder kunnen zich hiervoor tussen tien uur 's morgens en vier uur 's middags melden.

Het gaat om de volgende locaties:

Cuijk - vanaf woensdag 19 januari

Uden - vanaf woensdag 19 januari

Waalwijk - vanaf woensdag 19 januari

Berghem - vanaf donderdag 20 januari

Veghel - vanaf zaterdag 22 januari

Tilburg (Koepelhal) - van maandag 24 januari tot en met vrijdag 28 januari

Bij GGD Brabant-Zuidoost zijn ze in Helmond al overgestapt op een vrije boosterinloop. Dat geldt vanaf vrijdag 14 januari ook voor de priklocatie in het centrum van Eindhoven. GGD West-Brabant heeft nog geen plannen voor 'prikken zonder afspraak' bekendgemaakt.

'Soms geen vrije inloop'

Volgens GGD Hart voor Brabant zijn er enkele dagen dat niet op vrije inloop wordt geprikt. "We raden inwoners aan om vooraf altijd even te kijken op www.ggdhvb.nl/prikkenzonderafspraak voor de actuele data en tijden", schrijft de dienst. In het Tilburgse Willem II-stadion en in de Brabanthallen in Den Bosch is wel een prikafspraak nodig.

Meer ruimte

De gezondheidsdiensten maken deze switch, omdat veel mensen hun boosterprik al hebben gehaald. “Dat betekent dat er op steeds meer locaties ruimte is om te boosteren zonder afspraak", legt projectleider vaccineren Mark Kroese uit.

"Als je al een afspraak hebt gemaakt die later is gepland dan kun je ook gebruikmaken van de vrije inloop op een andere locatie of een ander tijdstip. Vergeet dat niet te melden, zodat je afspraak uit het systeem kan worden gehaald. Wij hopen dat de vrije inloop de drempel verlaagt om de booster te halen.”

Vaccinatierecord

De ommezwaai volgt na een recordweek van coronaprikken. In totaal zetten de drie Brabantse GGD's in één week tijd 272.000 vaccinaties. Niet eerder in de pandemie was dit aantal in onze provincie zo hoog. Dat blijkt uit cijfers die Omroep Brabant opvroeg bij de gezondheidsdiensten. Tot nu toe hebben de GGD's 815.077 boosters weggeprikt.

