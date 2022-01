Nonja plundert de spaarrekening van haar kinderen om restaurant te redden

Ondanks versoepelingen blijft de horeca dicht. En dat doet pijn bij horecaondernemers als Nonja van der Steen uit Tilburg. ‘Iets met drie letters’, is haar eerste reactie. Nonja en haar man Willem hebben samen restaurant Good Mood in de Piushaven, met 15 man personeel. Om de zaak te redden, haalt ze geld van alle spaarrekeningen, ook die van de kinderen.

Laat er geen misverstand over bestaan: Nonja is blij voor de winkeliers. Als de geruchten kloppen mogen zij na de persconferentie weer open voor winkelen op afspraak. “Maar ik begrijp niet goed waarom je wel op afspraak een pakje haarkleurmiddel bij de kapper kunt halen en niet bij mij op reservering een broodje kunt kopen.”

De afgelopen dagen werd duidelijk dat er muiterij dreigde. Winkeliers riepen om het hardst dat ze linksom of rechtsom zaterdag open zouden gaan. Heeft de horeca niet hard genoeg geprotesteerd? “Dat geloof ik niet, want Koninklijke Horeca heeft echt wel van zich laten horen. Kijk, het is heel makkelijk om ons dicht te gooien. Grote winkelketens hebben meer advocaten om erop af te sturen. Misschien heeft het daarmee te maken?”

Ondertussen ligt Nonja ’s nachts wakker, te piekeren over hoe ze haar personeelsleden kan blijven betalen. De overheidssteun is niet genoeg. Dus bedacht ze iets origineels: vanaf volgende week leent ze haar personeel uit, als het goed is: “De andere partij wacht even de persconferentie van vrijdag af”.