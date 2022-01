John is klaar met de lockdowns: 'Winkelen op afspraak gaat ons niet redden'

John van Deursen.

John van Deursen heeft vijf kledingwinkels in Den Bosch, Rosmalen, Oss en Uden en is helemaal klaar met alle lockdowns. Het verwachtte winkelen op afspraak gaat hem niet helpen uit de ellende te komen. Het water staat hem aan de lippen.

“Dat klinkt mooi”, reageert Van Deursen, eigenaar van winkelketen Twinkels en Formidabel. Het ziet er naar uit dat vanaf zaterdag winkelen weer mag, op afspraak. “Maar het is bij lange na niet voldoende om uit de kosten te komen.” In een van zijn winkels in winkelcentrum de Helftheuvelpassage in Den Bosch vertelt Van Deursen hoe zwaar het op dit moment is. “Alleen al mijn personeelskosten zijn 75.000 euro in de maand. En dan zijn er ook de afschrijvingen op de voorraden. Collecties die we niet meer kunnen verkopen.”

"Je weet niet meer hoe je ondernemer kan zijn."

“Het is zo frustrerend om tegen je leveranciers, je mensen en de belastingdienst te moeten zeggen dat je niet weet of je kan betalen. Ik weet zelf niet eens of ik salaris aan mezelf kan betalen. Ik heb vorig jaar acht maanden mezelf geen salaris uitbetaald.” “Je weet gewoon niet wat je kan verwachten van de toekomst. Komt er weer een periode dat we lang dicht moeten? Hoe zit dat volgend jaar in de winter? Je weet niet meer hoe je een echte ondernemer kan zijn”, aldus de winkeleigenaar.

"Ik weet niet meer waar ik het geld vandaan moet halen."