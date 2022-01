Coronanieuws: 4416 nieuwe besmettingen in Brabant, drukte bij kappers

13.01

In de vier grote steden moet de horeca deze zaterdag in principe dicht blijven. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben gezegd dat ze het verbod handhaven. Desondanks was in Utrecht zaterdagochtend café 't College open. Het was eigenaar Richard den Hartog niet te doen om geld, er werd alleen gratis koffie of thee met appelgebak uitgedeeld. "Het is echt om een statement te maken en om onze situatie onder de aandacht te brengen bij het kabinet."