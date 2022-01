Coronanieuws: drukte bij kappers • winkeliers delen appelflappen uit

08.52

Tennisser Novak Djokovic is terug in het hotel in Melbourne met asielzoekers waarin hij vorige week al een aantal dagen moest verblijven. De nummer een van de wereld bevindt zich weer in detentie, in afwachting van zijn beroepszaak die zondagochtend dient. De Servische tennisser wil dan alsnog afdwingen dat hij in Melbourne mag blijven voor om deel te nemen aan het Australian Open-tennistoernooi. Australië trok zijn visum vrijdag in.