Coronanieuws: horeca in veel gemeenten bij wijze van protest toch open

Ziekenhuizen gaan weer aan de slag om uitgestelde zorg in te halen. Minister Ernst Kuipers trekt de zogenoemde fase 2d in. Dat is de laatste fase voor fase 3, die in de praktijk 'code zwart' betekent. Dan is er een tekort aan ic-bedden. Fase 2d werd 26 november afgekondigd omdat de ic's vol stroomden met coronapatiënten. Alle handen waren nodig op de ic's. Fase 2d betekende dat alle ziekenhuizen hun planbare zorg en kritieke planbare operaties - indien mogelijk - uitstelden.