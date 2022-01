Bonnenboekje blijft nog even in de zak: 'Horeca is heel teleurgesteld'

De Bossche terrassen zitten zaterdag lekker vol

De Brabantse horeca slingert uit protest de tap open en verwelkomt zaterdag haar gemiste kroegtijgers. De burgemeester van Den Bosch, Jack Mikkers, laat desondanks het boeteboekje nog even linksliggen. "Je kunt het gedogen noemen", reageert hij.

Carlijn Kösters Geschreven door

De burgemeester legt uit dat de actie van de horeca te groot is om te handhaven. Daarbij vraagt hij zich af of dat zinvol is. "Ik heb een afweging gemaakt in wat er nu het belangrijkst is en denk dat de handhaving zich vooral moet richten op het naleven van de geldende coronaregels", legt Mikkers uit. Daarmee doelt hij op het volgen van de basismaatregelen, zoals het afstand houden en het dragen van een mondkapje. Wel hebben alle Bossche horecaondernemers een brief gekregen met een officiële waarschuwing.

"Eerst praten, dan waarschuwen en dan een boete of sluiting."

De burgemeester benadrukt dat hij nooit gelijk met een bonnenboekje komt, maar eerst het gesprek aan wil gaan. Vandaar dat de gemeente het voor de horeca in eerste instantie bij een waarschuwing houdt. "Eerst praten, dan waarschuwen en dan een boete of sluiting. Er is niemand die deze strenge regels wil, maar we moeten er voorzichtig mee omgaan."

"Als een zaak na vijf uur nog open is, dan is het ook meteen klaar."