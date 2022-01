Gezellige drukte op de terrassen, winkelstraten lopen langzaam vol

Het begint langzaam weer te bruisen in de Brabantse binnensteden. De non-essentiële winkels verwelkomen de zaterdagshoppers en horecaondernemers gooien uit protest toch hun zaak open. Kijk hier mee hoe het in Den Bosch gaat.

In Eindhoven is een voorzichtig aantal terrasjes gevuld en in Breda is er juist voor gekozen om de horeca gesloten te houden. Den Bosch komt langzaam op stoom, maar met volle terrasjes. De drukte in de winkelstraat blijft daarentegen nog bescheiden.

Voorzichtig op het terras

Het zorgt voor een uitgelaten sfeer in de Bossche binnenstad. Met een cocktail of een wijntje in de hand zit de Korte Putstraat vol met klanten die graag een steunbetuiging willen brengen aan de horeca. Alleen blijven ze wel nog een beetje voorzichtig, vanwege de hoge besmettingsgraad. Mensen kiezen bijvoorbeeld voor een plekje in de buitenlucht, omdat dat toch wat veiliger voelt. Het is wel een beetje koud, maar het smaakt nog steeds lekker.

Niet-essentiële winkels open

Bij de winkels in de Kerkstraat is het relatief rustig, maar halen shopliefhebbers hun hart op. Ze scoren wat nieuwe kleren voor zichzelf, of voor de kinderen.