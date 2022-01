Mist op Eindhoven Airport: Dakarrijders uren vast in vliegtuig op Schiphol

Deelnemers aan de Dakar Rally zouden zaterdagavond met het vliegtuig vanuit Saoedi-Arabië terugkeren op Eindhoven Airport. Maar vanwege de mist week het vliegtuig uit naar Schiphol. Daar stond het toestel om halfnegen aan de grond, maar de passagiers mochten er tot elf uur niet uit.

De deelnemers waren zaterdagochtend vertrokken vanuit Djedda. Omroep Brabant verslaggevers Ronald Sträter en Yannick Wezenbeek deden de afgelopen weken verslag van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië en zaten ook in het vliegtuig. "Iedereen die het vliegtuig verliet, kreeg met de marechaussee te maken", lieten zij weten. Zij spraken van 'grote onduidelijkheid bij passagiers en crew'.

Even werd gezegd dat ze zouden terugvliegen naar Eindhoven, maar dat plan was later van de baan. "Niemand wist wat de bedoeling was nu, het was chaos."

Problemen Eindhoven Airport

Het is de hele week al mistig in Brabant en dat was ook te merken op Eindhoven Airport. Veel vluchten waren vertraagd of werden omgeleid vanwege de mist. Dit terwijl het vliegverkeer op andere luchthavens vaak wel doorging.

