'Graf Tanja Groen mogelijk toch ontdekt op Strabrechtse Heide'

Onderzoekers onder leiding van de Haarlemse rechtspsycholoog Peter van Koppen hebben op de Strabrechtse Heide bij Geldrop drie plekken ontdekt waar mogelijk Tanja Groen ligt begraven. Dat bevestigt Van Koppen maandag na berichtgeving hierover in De Telegraaf.

Van Koppen heeft de politie ingelicht over de drie plekken en vraagt om aanvullende onderzoek met graafmachines. "We hebben afgelopen maandag op basis van wetenschappelijke analyses eigen onderzoek gedaan op de Strabrechtse Heide", legt Van Koppen uit. Dit onder meer met een grondradar en een bodemscanner. "Daarbij hebben we drie plekken gevonden waar tot grafdiepte gegraven is en waar mogelijk menselijke resten liggen."

De precieze plekken houden de onderzoekers nog even geheim. "We willen niet dat hordes mensen met schepjes gaan graven", legt de rechtspsycholoog uit. Of de politie op de door de onderzoekers aangewezen plekken gaat graven, weet hij nog niet. "Maar als ze verstandig zijn, doen ze dit", zegt hij. Zelf gaan de onderzoekers niet graven op de bewuste plekken. Dat noemt Van Koppen 'werk voor forensisch rechercheurs'.

Grondverstoringen

Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie bevestigt dat er vorige week op de hei grondverstoringen zijn gevonden. Die kunnen volgens haar duiden op dierlijke of menselijke botresten. "We zijn daarvan in kennis gesteld. We bekijken de resultaten van het onderzoek. Als meer onderzoek nodig is, gebeurt dat door politie en OM."

Zij wijst erop dat Van Koppen niet alleen naar Tanja Groen zoekt, maar ook naar andere mogelijke slachtoffers van Wim S.. Hij zou tegenover een toenmalig medegevangene in de jaren negentig de moord op de studente uit Schagen bekend hebben en ook gezegd hebben waar hij haar begraven heeft.

Eerder ook al gezocht

Afgelopen juni werd er op Strabrechtse Heide al gezocht door forensisch experts. Die zoektocht waarbij ook graafmachines werden ingezet, leverde niks op. "Ze hebben op de verkeerde plek gezocht. En dat had ik ze toen ook al kunnen zeggen", zegt Van Koppen.

Tanja Groen verdween in augustus 1993 op 18-jarige leeftijd, tijdens de introductieweek van de Universiteit Maastricht. Uit verklaringen in het onderzoeksdossier van de politie zou de mogelijkheid geopperd zijn dat het meisje in een bepaald deel van de hei, vlakbij een klein ven, begraven zou zijn.

Aanknopingspunten

“Ik had gehoopt dat we de ouders een ander bericht hadden kunnen geven” zei destijds Bob Willemsen, projectleider cold cases Limburg. “Met het afronden van deze zoekactie stopt het onderzoek naar de verdwijningszaak Tanja Groen niet. We zijn sinds 2019 bezig om alle informatie in het dossier opnieuw tegen het licht te houden op zoek naar nieuwe aanknopingspunten. Een aantal scenario’s ligt nog op de plank. Daar gaan we komende maanden verder mee aan de slag. We geven de moed niet op om deze zaak op te lossen.”

