PVV-statenlid wil 'dichterbij de mensen staan' en gaat naar Lijst Smolders

Harry van den Berg

Harry van den Berg verlaat de provinciale politiek. Het PVV-statenlid stapt over naar Lijst Smolders Tilburg. Dat doet hij met 'pijn in zijn hart', maar hij zegt niet langer toe te kunnen kijken hoe het in zijn eigen stad 'fout gaat'. Hij wil dichter bij de mensen staan en weer echt volksvertegenwoordiger zijn.

Bijna elf jaar zat Harry van den Berg (53) voor de PVV in Provinciale Staten. De Tilburger verlaat de provinciale politiek nu voor de lokale. Hij stapt over naar de partij van goede vriend Hans Smolders. "Ik ga de PVV missen, want we hebben veel plezier samen gehad en zat met liefde voor ze in Provinciale Staten."

"De provincie is wat afstandelijker. Ik wil dichterbij de mensen staan."

Hij blijft de partij volgen en Geert Wilders steunen, van onenigheid is geen enkele sprake. "De provincie is wel wat afstandelijker. Ik wil dichterbij de mensen staan en zeker Hans en zijn partij doen dat", vertelt Van den Berg. "Hans Smolders gaat op de fiets overal naartoe om problemen in Tilburg met eigen ogen te zien. Ik waardeer dat enorm." Hij vindt het een voorbeeld van hoe een volksvertegenwoordiger moet zijn. "Zelf kijken en luisteren om oplossingen te bedenken. Er voor de mensen zijn."

"Ik vind mijn leven als ondernemer veel te leuk om op te geven voor een wethouderschap."

Lijst Smolders Tilburg (LST) zit nu met elf zetels in de gemeenteraad, maar bestuurt niet mee. "Hans verdient het om wethouder te worden, het is nu of nooit." Zelf heeft Harry van den Berg die ambitie niet. "Ik vind mijn leven als ondernemer veel te leuk om op te geven voor een wethouderschap." Het helemaal uitsluiten wil hij niet, maar de Tilburger heeft een eigen bedden- en meubelzaak en is ook skileraar in Duitsland. "Ik kan dat als raadslid goed combineren." Hij wil niet zeggen waar hij op de kieslijst staat, maar hoopt dat LST nog groter wordt, zodat andere partijen wel samen moeten werken. Harry van den Berg vindt het op verschillende vlakken 'fout gaan' in zijn stad Tilburg en wil niet langer toekijken. "Dat er de komende jaren tweehonderd miljoen voor klimaat wordt uitgetrokken in Tilburg is waanzin. Dat is duizend euro per Tilburger." Volgens hem moet je klimaatbeleid vooral aan Den Haag en Brussel overlaten.

"Ik zorg er liever voor dat Jan en Mien uit Broekhoven de energierekening kunnen betalen."

Het kandidaat-raadslid hield zich in de provincie ook al bezig met klimaat, energie en mobiliteit. Als hij in de gemeenteraad komt, wil hij zich weer op die drie thema's concentreren, maar dan op lokaal niveau. "Ik zorg er liever voor dat Jan en Mien uit Broekhoven de energierekening kunnen betalen, of dat de cityring goed doorstroomt."

"Als Smolders wethouder wordt en hij maakt fouten, dan krijgt hij dat van mij te horen."