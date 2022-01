Ook meerdere basisscholen dicht door corona: 'Iets waar we doorheen moeten'

Minstens vier basisscholen in onze provincie zijn alweer overgegaan op thuisonderwijs. Ze zijn na de kerstvakantie een week open geweest, maar door de oplopende besmettingen moesten ze de deuren noodgedwongen weer sluiten. Maandag werd al duidelijk dat in elk geval twee middelbare scholen ook alweer zijn overgeschakeld op online onderwijs.

De scholen die alweer moesten sluiten zijn basisschool De Blinkerd in Oss, De Willemspoort in Tilburg, De Kleine Akkers in Goirle en Schepelweyen in Valkenswaard. Nog eens vijf scholen hebben meerdere klassen naar huis gestuurd en hopen open te kunnen blijven, zo blijkt uit een rondvraag van Omroep Brabant.

Andere scholen hikken er tegenaan. Vijf scholen in Brabant houden er rekening mee dat ze binnenkort ook de deuren moeten sluiten. Zo zijn op De Avonturier in Vught zeven van de achttien klassen al naar huis gestuurd. De directeur zit ook thuis als gevolg van een coronabesmetting.

Quarantaineregels

De regel is dat bij drie besmettingen de hele klas naar huis moet om het risico op besmetting tegen te gaan.

Bij de meeste scholen is ondanks alles wel begrip voor de regels, als blijken ze niet voor alle ouders even duidelijk te zijn. Ook wordt het contact met GGD vaak als een probleem gezien. De dienst zou vaak slecht bereikbaar zijn voor de schoolbesturen die willen overleggen.

Fase

Op De Avonturier hopen ze dat het hoge aantal besmettingen van korte duur is. "Het lijkt er op dat deze variant een stuk minder ziekmakend is, dat horen we ook terug van ouders. Daarom hopen we dat dit iets is waar we even doorheen moeten", aldus teamleider Nioor Bus van De Avonturier.

LEES OOK: Twee middelbare scholen week na kerstvakantie noodgedwongen alweer dicht