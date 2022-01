Man (60) aangehouden voor doodsbedreiging van raadslid Bergen op Zoom

Een 60-jarige man uit Bergen op Zoom is woensdag opgepakt vanwege een doodsbedreiging aan het adres van een raadslid uit die plaats. Dat laat de politie woensdagavond weten.

Volgens BN DeStem gaat het om raadslid Ton Linssen, naamgever van Lijst Linssen. De Bergenaar bevestigt dat telefonisch aan Omroep Brabant.

Hij werd in een Facebook-discussie over bouwplaatsen voor carnavalsclubs met de dood bedreigd. Een man schreef dat Linssen een manipulator van het ergste soort was en dat hij omgelegd moest worden.

"Dit was de druppel die de emmer deed overlopen. Ik krijg heel veel bedreigingen die niet in de publiciteit komen. Maar mijn zoon is bang en ik ben er ook van geschrokken. Zoiets, ook een online bedreiging, heeft echt veel impact", zegt Linssen. "Ik had het zelf niet eens gezien, maar andere journalisten en politici attendeerden me erop."

Naam en toenaam

Veel online bedreigingen komen anoniem binnen. Maar aangezien de dader dat met naam en toenaam deed, kon hij makkelijk opgepakt worden in België, zegt het raadslid.

De politie kwam direct in actie. "Ambtsdragers vervullen een publieke functie. Zij moeten veilig hun werk kunnen doen. Daarom zitten we hier kort op", vertelt een woordvoerder.

Linssen deed in het verleden vaker aangifte van bedreiging. Hij was oud-wethouder en locoburgemeester. "Ik ben uitgescholden, er zijn ruiten ingegooid en nog honderd keer erger. Maar dit was de eerste doodsbedreiging op sociale media."

Veel bedreigingen

De doodsbedreiging van Linssen staat niet op zichzelf. Bij een derde van de lokale politieke partijen in Brabant hebben raadsleden wel eens te maken gehad met agressie. Zowel online als in het echte leven, kwam afgelopen weekend naar voren uit een rondgang door Omroep Brabant. Bijna de helft van deze voorvallen is niet gemeld bij de politie of gemeente.

LEES OOK:

Scheldpartijen en bedreigingen: tientallen Brabantse politici slachtoffer

'Ze moeten de darmen uit je buik snijden', agressie tegen lokale politici