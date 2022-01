Gedupeerden avondklokrellen wachten nog op geld, 'schade amper vergoed'

Van de ruim zestig jongens en mannen die (onder meer) een schadevergoeding kregen opgelegd na de avondklokrellen in Eindhoven en Den Bosch, heeft nauwelijks iemand betaald. Dit meldt RTL Nieuws.

Volgens het programma bepaalde de rechtbank dat 63 relschoppers geld moeten overmaken aan gedupeerden van de ongeregeldheden van 24 en 25 januari vorig jaar in de twee steden. Er is hen ruim een miljoen euro aan schadevergoedingen opgelegd, zo blijkt uit een ruwe schatting van Omroep Brabant.

Begin vorig jaar liep het ook elders in het land compleet uit de hand. RTL Nieuws constateert dat er alleen in het arrondissement Den Bosch, waar Den Bosch en Eindhoven onder vallen, werk van is gemaakt om de schade te verhalen op de daders. Andere regio's blijven hierbij ver achter. Het OM liet eerder aan Omroep Brabant weten dat het bewust hoog heeft ingezet bij de berechting van de verdachten.

Schade aan winkels en politiewagens

De vandalen moeten over de brug komen om schade aan onder meer de Primera-vestiging in Den Bosch, twee Jumbo-zaken in Eindhoven en Den Bosch, het stationsgebouw in Eindhoven, politiewagens en eigendommen van spoorbeheerder ProRail te vergoeden.

Volgens RLT Nieuws zitten ProRail en de politie Oost-Brabant met een schadepost van respectievelijk 20.000 en 180.000 euro. Navraag van de zender leert dat deze gedupeerden nog geen cent hebben gezien. De Nederlandse Spoorwegen hebben slechts 2000 euro van de totale schade van twee ton ontvangen. Mogelijk is dat bedrag afkomstig van de 36-jarige man, die de hoogste schadevergoeding kreeg opgelegd. Hij moet 80.000 euro betalen voor het gooien met stenen tegen ramen en deuren van het station in Eindhoven.