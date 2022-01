Rai Vloet speelt nooit meer voor Heracles na dodelijk ongeluk

De Schijndelse profvoetballer Rai Vloet speelt nooit meer in het shirt van Heracles Almelo. Dat heeft directeur Rob Toussaint van Heracles Almelo zondag gezegd bij sportzender ESPN.

De directeur gaf toe dat de club niet goed heeft gehandeld in de kwestie-Vloet. De middenvelder was betrokken bij een ongeluk, waarbij een jongetje van vier om het leven kwam. Vloet veroorzaakte de aanrijding. Hij had te veel gedronken en reed bovendien veel te hard.

Een paar weken na het ongeluk werd Vloet weer opgenomen in de selectie en speelde hij een wedstrijd tegen NEC. Dat kwam de club op forse kritiek te staan. "Dat hebben we absoluut niet goed gedaan", vertelde Toussaint zondagmiddag op ESPN. "Daar bied ik mijn excuses voor aan, voor de pijn en de emotie die is ontstaan bij de familie, bij onze supporters, bij onze sponsoren, bij alle belanghebbenden en voor alle betrokkenen bij deze gebeurtenis. Dat hebben we gewoon niet goed gedaan."