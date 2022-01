'Rai Vloet reed 203 kilometer per uur bij dodelijke aanrijding op A4'

Rai Vloet reed met een snelheid van liefst 203 kilometer per uur toen hij in november met zijn auto op een andere auto botste op de A4. Dat blijkt uit het uitlezen van de boordcomputer van de auto waarin de Schijndelse profvoetballer reed, zo weet De Telegraaf. Bij de aanrijding kwam de 4-jarige Gio om het leven. De ouders van Gio doen zaterdag hun verhaal in de krant.

Gio, zijn zusje Faye, mama Sanne en vader Steffin waren op het moment dat de aanrijding plaatsvond op weg naar huis na een heerlijke vakantie op Tenerife. Ze waren vlak na middernacht aangekomen op Schiphol en hadden de opa’s en oma’s nog even laten weten dat ze veilig waren geland. Rond een uur 's nachts zetten ze koers naar Zoetermeer.

Akelig stil

In de auto – een stationwagen – werd gepraat. De kinderen hadden geslapen in het vliegtuig en waren wakker. Wat zouden ze gaan doen als ze weer thuis zijn, was de vraag. Gio gaf aan dat hij graag op de bank een zakje paprikachips zou eten. Dat waren de laatste woorden die moeder Sanne zich nog van hem herinnert. Vervolgens boorde een aanstormende auto zich met een enorme snelheid in de achterkant van hun auto.

Daarna was het akelig stil in de auto van het Zoetermeerse gezin. Beide ouders waren buiten bewustzijn geraakt. Sanne kwam als eerste bij. Ze stapte uit en opende het portier bij Faye, die meteen reageerde. Haar man kwam vervolgens langzaam bij. Maar toen ze omliep naar Gio, zag ze dat hij voorover hing in zijn gordel. Ondanks alle reanimatiepogingen van toegesneld ambulancepersoneel overleed de jongen.

'Vriend van Vloet belde al zes keer'

De auto die hun auto raakte, werd bestuurd door Rai Vloet. De Schijndelse profvoetballer reed niet alleen veel te hard, maar blijkt ook onder invloed te zijn geweest. Bij hem werd een promillage van 1,18 vastgesteld. Dit is ruim het dubbele van wat is toegestaan.

Sanne en Steffin zouden graag horen dat het Vloet spijt, zo laten ze weten in de krant. Dat hij nooit met drank op in de auto had moeten gaan zitten en ook niet zo snel had moeten rijden. Maar zij hebben tot nu toe nog niets van Vloet zelf gehoord.

Zij wijzen naar de vriend van Vloet, die op het moment van het ongeluk bij de profvoetballer in de auto zat. Die vriend heeft volgens de ouders wel zes keer de politie gebeld om te vragen hoe het met hen gaat.

'Heel spijtig dat deze emoties er ook nog voor de ouders bij komen'

Erik Thomas, de advocaat van Vloet, bevestigt in de krant dat er geen contact met de familie is geweest. Volgens hem is wel bij de politie aangegeven dat ze dit wilden, maar kwam hier geen positief antwoord op. En zijn ervaring is dat het in veel gevallen niet op prijs wordt gesteld als iemand zomaar ineens gaat bellen, voor de deur staat of een briefje stuurt.

Daarop heeft hij aangegeven dat hij graag zou horen van de politie als dit standpunt verandert. Dat bericht heeft hij nog niet gehad. Volgens hem leefden Vloet en hij door de politie in de veronderstelling dat het hiervoor nog niet het juiste moment was. Thomas noemt het 'heel spijtig dat die emoties er ook nog voor de ouders bijkomen'.

