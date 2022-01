Heracles Almelo krijgt nieuwe info en schorst Rai Vloet: 'Diep geschokt'

Rai Vloet is per direct geschorst door Heracles Almelo. De voetbalclub heeft nieuwe informatie gekregen over het noodlottige ongeval op 14 november 2021 en de betrokkenheid van de voetballer uit Schijndel. Op de eigen website geeft de club aan dat bestuur en directie 'diep geschokt' zijn over het feit dat Vloet te veel gedronken heeft en veel te hard heeft gereden.

"Naar ons vandaag bekend is geworden, heeft Vloet die nacht niet alleen mogelijk veel te hard gereden, maar bovendien te veel gedronken. Beiden zijn absoluut onacceptabel", zegt algemeen directeur Rob Toussaint in een verklaring op de website van Heracles Almelo.

"In de weken en maanden na het ongeluk verklaarde Vloet tegenover ons als werkgever meerdere malen dat hij niet harder had gereden dan de toegestane maximum snelheid van 130 kilometer per uur, en niet meer had gedronken dan twee alcoholische dranken. Op basis van deze nu onjuist gebleken informatie heeft Heracles Almelo tot op heden in goed vertrouwen en als goed werkgever al haar beslissingen genomen."

Andere keuze

"Als wij als club deze essentiële informatie eerder hadden geweten hadden wij vanzelfsprekend, in het belang van zowel de familie van het slachtoffer als alle andere betrokkenen, onmiddellijk anders besloten en Vloet nooit laten meetrainen en meespelen", vervolgt Toussaint.

"Ten zeerste betreuren wij dat de familie ook dit moet meemaken, bovenop het traumatische ongeluk dat hen overkwam. De club zal op korte termijn opnieuw contact zoeken met de familie. Onze gedachten blijven naar hen uitgaan."

Rentree

Na het verkeersongeluk, waar een kind van vier om het leven kwam, speelde Vloet geen wedstrijd meer. Afgelopen week keerde hij echter ineens terug op het trainingsveld, om afgelopen zaterdag ook meteen zijn rentree te maken in een wedstrijd. Dat zorgde voor veel onvrede bij supporters van Heracles, 's avonds werd de spelersbus van de ploeg opgewacht bij het stadion.

Het blijft voorlopig bij 25 minuten. Met het niet geven van de juiste informatie aan zijn werkgever heeft Vloet zich nog dieper in de problemen gebracht. In aanloop naar verder onderzoek is Vloet per direct geschorst en voor onbepaalde tijd geschorst door zijn werkgever.

