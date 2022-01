Carnavalsclubs juichen niet te vroeg maar: ‘Alles wat mag, gaan we doen’

Carnaval in onbezorgde tijden (foto: Karin Kamp).

De uitgelekte versoepelingen doen ook carnavalsclubs opveren, want het lijkt erop dat er meer mogelijk is. Compleet uitgedachte plannen zijn er nog niet, wel zijn er veel vraagtekens. Maar met de nodige creativiteit lijkt carnaval in de originele vorm iets dichterbij te komen.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Het kabinet wil de horeca, cultuur en een deel van de evenementen heropenen. Zo zou de horeca en cultuur tot tien uur 's avonds onder voorwaarden open kunnen. Evenementen mogen binnen ook weer doorgaan, maar dan wel met vaste zitplaatsen en met een limiet van 1250 bezoekers, zo bleek maandag uit uitgelekte plannen.

"We gaan improviseren en kijken wat mogelijk is."

In Breda zijn ze continu in overleg, vertelt Anouk Bakker van Stichting Kielegat. “Het ziet er stukje gunstiger uit, dat is positief”, stelt ze vast. Voor deze week wordt er veel overlegd met bestuur, gemeente en horeca. “Zodra er concrete plannen zijn, komen we daarmee naar buiten.” In Oosterhout zitten ze maandagavond al bij elkaar, vertelt voorzitter Ernst-Jan van Langh van Oosterhoutse carnavalsvereniging De Smulnarren. “Het is nogal vers van de pers, we moeten de officiële persconferentie afwachten. Maar reken maar dat we onze hersenen kraken om hiermee aan de slag te gaan.”

"Als het niet binnen kan, dan gaan we naar buiten."

Eén ding is volgens hem zeker: “We gaan improviseren, kaders loslaten en kijken wat mogelijk is. Alles wat kan en mag, willen we doen.” Al heeft een zittend carnaval volgens hem niet veel zin: “Als het niet binnen kan, gaan we naar buiten.” Ook in Tilburg zijn ze blij met de versoepelingen, vertelt Steven van Gils van Kruikenstad, carnavalsstichting Tilburg. “Dit biedt weer perspectief! Het is te vroeg om concrete plannen te melden maar we zijn heel blij dat er meer mogelijk is." Overleggen met gemeente en horeca staat de komende dagen ook in Eindhoven voorop, vertelt Ivo Soetens van de federatie Eindhovens Carnaval. Zij gelasten vorige week nog de Grote Optocht af want een volwaardige optocht zou vanwege tijdgebrek niet lukken. Dat besluit blijft dan ook overeind.

"Met de nodige drank op, blijven de meeste mensen niet zitten."