Voor acteur Arijan van Bavel komt versoepeling te laat: 'Lang hoop gehad'

Arijan van Bavel (foto: ANP)

Dinsdag maakt het kabinet waarschijnlijk bekend dat de theaters weer open mogen, maar Arijan van Bavel is er dit seizoen niet meer in te zien. Zijn Theater van de Klucht krijgt het niet meer voor elkaar. "Het is wel zuur ja."

Een kwart van de voorstellingen 'Wie slaapt er op de bank?' van Theater van de Klucht is al afgelast, vertelt Arijan. "Er stonden voorstellingen gepland tijdens de lockdown, maar toen mocht het niet." En vanaf woensdag mag het dan wel weer, maar de versoepelingen zijn nu ook weer niet zó denderend, vindt Arijan. "Volle zalen mag nog niet, je zal toch afstand moeten houden. Kijk, als het nu helemaal los zou gaan.... Maar voordat je volle zalen hebt, ben je zo zes weken verder. Want eerst moet de marketing weer worden opgestart." En dan heeft het bijna geen zin meer. "Dan hebben we nog vijf voostellingen staan. Daar kun je geen tour van maken."

"Je blijft lang moed houden, lang hoop houden."

En alles verder vooruit schuiven is ook niet altijd mogelijk. "Vorig jaar hebben we nog voorstellingen naar later in het jaar kunnen verplaatsen. Maar theaters zitten nu al vaak vol. Of ze hebben niet voldoende medewerkers om alles voor elkaar te boksen. Ja, en dan gaat het wringen." De beslissing om dit seizoen niet meer te spelen, ging niet over één nacht ijs. "We hebben de beslissing met z'n allen genomen, alle acteurs, de crew, iedereen. Je blijft lang moed houden, lang hoop houden. Maar ja, ik ben geen Stage Entertainment, ik ben maar een klein productiebedrijfje. En dan ga je gewoon je knopen tellen."

"Mijn mailbox stroomt alweer vol. Dat geeft de burger moed."