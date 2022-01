112-nieuws: camera's nodig na aanslag • drie auto's botsen in Rijen

18.45

Voor een maand geldt er cameratoezicht in een deel van de Vaartbroek, een straat in het gelijknamige stadsdeel van Eindhoven. Aanleiding is een recente aanslag met een vuurwerkbom met een brandbare vloeistof tegen de voorgevel van een huis aan deze weg. Het is de tweede keer in vrij korte tijd dat burgemeester en wethouders in dit deel van de stad camera's hebben laten ophangen om het gevoel van veiligheid terug te brengen.

