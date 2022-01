Nieuw ziekenhuis Bravis in Roosendaal twee jaar eerder klaar

Archieffoto: Karin Kamp

Het nieuwe Bravis ziekenhuis in Roosendaal is twee jaar eerder klaar dan gepland. De nieuwbouw is al in 2028 klaar in plaats van 2030. Dat maakt het ziekenhuis dinsdagochtend bekend. Dit komt doordat het ziekenhuis in één keer wordt gebouwd, in plaats van in twee fasen.