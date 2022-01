'Noodverordening voor azc Budel na reeks steekincidenten'

Archieffoto: SQ Vision.

Burgemeester Roland van Kessel van de gemeente Cranendonck heeft dinsdag een noodverordening ingesteld voor het azc-terrein in Budel en het gebied eromheen. De maatregel gaat per direct in en duurt in elk geval tot midden februari. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. De gemeente Cranendonck was onbereikbaar voor een toelichting.