Karin Bruers baalt enorm van alle nagemaakte Social Sofa's

Wachten op privacy instellingen... Een Sophey Sofa in Boerdonk die werd gepresenteerd als Social Sofa (foto: Collin Beijk) Volgende Vorige 1/5 Verwarring over Social Sofa's

Kunstenares en cabaretière Karin Bruers baalt enorm. Het bedrijf Luc4me in Woerdense Verlaat in Zuid-Holland is aan de haal gegaan met haar Social Sofa, vindt ze. Alleen zag de rechter dat anders. Volgens Karin is er nu verwarring over wat een echte Social Sofa is. In Helmond en Boerdonk werd namelijk al een Social Sofa neergezet die niet van haar maar van Luc4me kwam.

De Social Sofa kennen we in Brabant ook wel als het Benkske. De provincie doet elke gemeente die twee honderd jaar bestaat een betonnen bankje cadeau met een rood-wit mozaïek erop. Karin Bruers bedacht de Social Sofa en inmiddels staan er zo'n 2000 door het hele land. Met de betonnen bankjes wil ze de leefbaarheid en verbondenheid in buurten vergroten. Die missie begon in 2006 in haar eigen Tilburg, waar er al 250 zijn onthuld.

"Het is echt mijn kindje."

De kunstenares praat met passie over haar Social Sofa's. Hoewel de rechter oordeelde dat je een idee niet kan claimen, vindt ze de betonnen Sophey Sofa's erg op de hare lijken. "Het is echt mijn kindje. Het voelt niet goed dat iemand ermee vandoor gaat." Karin heeft helemaal geen problemen met mozaïeken op meubels en zelfs banken. "Er wordt soms zelfs advies aan ons gevraagd, maar dit lijkt gewoon op de Social Sofa, ook de vorm." Volgens Karin voorziet de wet er niet in om haar 'idee' te beschermen.

"Hoe meer banken, hoe beter, maar nu is het concept vogelvrij."

Dat er meer banken worden geplaatst in Nederland vindt ze alleen maar mooi. "Hoe meer hoe beter, want daar is het mij om te doen. Maar na jaren van opbouwen is mijn idee nu ineens vogelvrij", vertelt Karin met een diepe zucht.

De benkskes, Social Sofa's, bij het Tilburgse stadhuis (foto: Collin Beijk)

Karin werkt vanuit het EKWC, de internationale hotspot voor keramiekkunstenaars in Oisterwijk. Ze is bezig om de bankjes duurzamer te maken. "De Social Sofa's moeten het milieu zo min mogelijk belasten, als je er dan echt op wil verdienen, wordt dat lastig." Zo worden de bankjes gegoten van restjes beton door een Brabants bedrijf. "We bakken hier nu porselein zodat we niet meer uit China hoeven te importeren."

"In Helmond en Boerdonk werd zo'n andere sofa gepresenteerd als de onze."

Karin verdient er geen geld mee. "Dit is mijn vrijwilligerswerk aan de samenleving. Ik baal dat een commerciële partij nu casht en weinig oog heeft voor het verbindende en duurzame doel." Ze vreest nu voor verwarring. "Het is al fout gegaan in Helmond en Boerdonk. Daar werd zo'n andere sofa gepresenteerd als de onze." Juist omdat aan veel Social Sofa's een bijzonder, soms heel persoonlijk verhaal zit, wil ze dat voorkomen.

"De naam Sophey Sofa lijkt helemaal niet op Social Sofa."

Marcia Bodt van het bedrijf Luc4Me is de maker van de andere bank en weet van geen wijken. Ze kan zich voorstellen dat het ontwerp van haar Sophey Sofa op dat van Social Sofa lijkt. "Alleen ik zie geen aanleiding om mijn bank te veranderen. Het zijn andere producten." Zelf vindt ze de naam van haar bank geen probleem: "De spraakverwarring begrijp ik niet, want de naam Sophey Sofa lijkt volgens mij helemaal niet op Social Sofa." Inmiddels staan er vijftig Sophey Sofa's in het land. Oordeel zelf: links een Social Sofa en rechts een Sophey Sofa.