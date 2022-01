Fans melden zich bij de Efteling voor de grafzerk van Kate Bush

Tientallen fans van Kate Bush hebben de afgelopen dagen belangstelling getoond voor de grafzerk van de (nog levende) zangeres. Dat meldt de Efteling. Deze grafzerk staat in de tuin van het Spookslot, dat komende zomer wordt gesloopt. Kate Bush zelf heeft nog niet van zich laten horen.

Kate Bush nam in 1978 verschillende muziekclips op in het Spookslot, ter promotie van het Spookslot en haar debuutalbum 'The Kick Inside'. Als dank plaatste de Efteling een grafzerk met haar naam erop in het Spookslot.

Per e-mail en social media hebben zich enkele fans bij het attractiepark gemeld. "We horen en lezen verder vooral in de media dat er mensen zijn die de grafzerk van Kate Bush willen hebben", vertelt een woordvoerder van de Efteling.

Geen gehoor van Kate

Al gebeurt dat eigenlijk altijd, vertelt de woordvoerder. Zodra een attractie gaat sluiten, zijn er volgens hem altijd fans die zich melden. "We geven daar praktisch nooit gehoor aan, simpelweg omdat het niet eerlijk zou zijn om attributen weg te geven als er meer geïnteresseerden zijn."

Kate Bush zelf heeft in ieder geval nog niet van zich laten horen. "Maar wie weet komt dat nog."

Efteling-Museum

Waar de spullen van het Spookslot straks blijven, is nog niet bekend. Mogelijk gaan er decorstukken naar het Efteling Museum op het park of ze gaan naar het eigen erfgoed-archief.

Afgelopen dagen was in de media te lezen dat ook bekende Nederlanders interesse hebben in het bijzondere object. Zo zou Lammert de Bruin (bekend van actualiteitenprogramma 1Vandaag) zich wel over de zerk willen ontfermen.

Petitie tegen sluiting

Het Spookslot, een van de oudste attracties van het park, wordt komende zomer gesloopt. Tot ongenoegen van vele fans. Onlangs is dan ook een petitie opgestart voor behoud van de attractie. Inmiddels is deze door ruim 7500 fans getekend.

Op de plek van het Spookslot wil de Efteling een attractie bouwen.

