Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Jordi (28) kan door MS steeds minder, zijn vrienden helpen waar ze kunnen

Jordi Nooijen (28) uit Den Bosch heeft al tien jaar MS, een chronische ziekte waardoor hij steeds meer levenskwaliteit in moet leveren. Zijn vrienden Eke, Max en Joey kennen hem al zestien jaar. Sinds Jordi ziek is geworden, staan vrienden hem van alle kanten bij. Ze helpen hem uit bed, koken maaltijden, doen boodschappen en ruimen z’n huis op.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Ze leerden elkaar kennen bij een voetbaltraining. “We belandden met z’n allen bij Jordi thuis op de bank na een training bij TGG Den Bosch. We waren gelijk dikke maten, dat is nooit veranderd”, vertelt Joey. In de zomer van 2011 valt Jordi van een dak valt, vier meter naar beneden en recht op z’n hoofd. Hij loopt een schedelbasisfractuur op en ligt een tijd in coma. Hij krabbelt in een jaar tijd weer op.

"Jordi ziet de positieve kanten en krijgt je altijd weer aan het lachen."

Tot die ene dag, waarop hij wakker wordt en niks meer kan met de linkerkant van z’n lichaam. Het blijkt MS te zijn, multiple sclerose. Een chronische ziekte waarbij je afweersysteem je zenuwen aantast, waardoor de aansturing van je complete lijf steeds moeilijker wordt. Jordi zet zijn schouders eronder en begint opnieuw aan een revalidatietraject. Hij laat zich niet uit het veld slaan. Ondanks zijn ziekte blijft hij positief. Joey noemt het zijn grootste eigenschap. “Als je ergens mee zit, moet je bij hem zijn. Hij ziet steeds de positieve kanten en krijgt je altijd weer aan het lachen”, vertelt Joey.

"Hij had geen gemakkelijke jeugd, daarom wil hij jongeren graag helpen."

Zelf is Jordi fervent rapper maar door de ziekte krijgt hij spraakproblemen. Rappen lukt niet meer, voor hem een groot gemis. Hij start daarom een sociaal platform: Bunkersessies. Een studio in Den Bosch waar jongeren muziek maken en rappen. Een manier om tóch bezig te zijn met zijn passie: jongeren helpen bij het ontwikkelen van hun talent. “Jordi heeft het in zijn jeugd niet gemakkelijk gehad. Dat is een reden dat hij jongeren graag helpt.”

"Hij hoeft niet per se te kunnen lopen, hij wil dat z’n handen het weer gaan doen."

Maar Jordi krijgt steeds vaker uitvallen, waardoor hij ineens niet meer kan praten. Ook lopen lukt niet meer, hij zit in een rolstoel. Voor de Bunkersessies doet hij grafische vormgeving en monteert hij video’s, maar door de MS wordt het aansturen van zijn ‘goede hand’ steeds moeilijker. “Het is voor Jordi belangrijk dat hij dat wel kan blijven doen. Hij hoeft niet per se te kunnen lopen, hij wil dat z’n handen het weer gaan doen.” Zijn vrienden gunnen hem een beter leven, een nieuwe kans. Die kans krijgt hij mogelijk met een behandeling in Rusland. Een zogeheten aHSCT behandeling waarmee zijn afweersysteem wordt gereset met behulp van zijn eigen stamcellen.

"Jordi wil er vooral alles aan hebben gedaan om MS te verminderen."