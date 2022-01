Gezin van undercoveragent die zelfmoord pleegde doet verhaal

Het gezin van de undercoveragent die vorig jaar april zelfmoord pleegde tijdens een missie, vertelt voor het eerst hoe zij die tijd hebben beleefd. De Telegraaf schrijft een drieluik over de operatie en sprak daarvoor uitgebreid met de weduwe van agent 'Peter Paul'. Vrijdagavond verscheen het eerste deel.

Leven met een man en vader die als undercoveragent werkte, is niet makkelijk. Waar het gezin ook was, op elk moment was er de mogelijkheid dat hij ontmaskerd zou worden. Het hele gezin stond in het teken van het werk van de agent. Zo waren er allerhande afspraken binnen het gezin. "Een knikje met het hoofd was genoeg. We liepen dan zonder iets te zeggen, opgesplitst het restaurant uit", vertelt de vrouw tegen de Telegraaf.

Kinderen verfden papa's haar

In alle aspecten van het gezinsleven werd rekening gehouden met het werk van de undercoveragent. Op weg naar een vakantiebestemming reisde het gezin vaak apart van elkaar. De kinderen verfden papa's haar, aan sociale media werd niet gedaan, en het gezin was erin getraind om niet op andermans (vakantie)foto's terecht te komen.

Het was levensgevaarlijk werk voor haar man, de vrouw van de agent accepteerde dat, vertelt ze tegen de krant. "Als hij daadwerkelijk zou worden doodgeschoten, wisten we in elk geval dat dat was gebeurd vanwege het werk waar hij gelukkig van werd. Ik had daarbij altijd een crimineel in gedachten. Maar nooit gedacht dat uitgerekend de organisatie waarvoor hij zo graag werkte, zijn dood zou worden."

Bezweken onder druk

Toch was het uiteindelijk geen crimineel die hem van het leven beroofde. Dat deed hij zelf. De agent werkte vanaf begin 2020 tot zijn dood in april vorig jaar onder zware en riskante omstandigheden tijdens een operatie in Zevenbergschen Hoek. Die was gericht op een veronderstelde drugscrimineel, Joop M., die wordt verdacht van cocaïnehandel en witwassen.

De undercoveragent moest zich voordoen als zijn joviale buurman Peter Paul en een band opbouwen met M. en zijn partner. Hij kwam na verloop van tijd klem te zitten en bezweek ten slotte onder de druk. Met signalen dat het niet goed met hem ging, werd bij de politie te weinig gedaan.

LEES OOK:

Undercoveragent die zelfmoord pleegde leverde 'niet veel bewijs', zegt OM

Undercoveragent die zelfmoord pleegde werd aan zijn lot overgelaten

Buurman van undercoveragent die zelfmoord pleegde: 'Ik ben uitgelokt'