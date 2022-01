Hoogwater en koe die 100 kilometer 'zwom' zijn inspiratie voor kinderboek

Het is een onvergetelijke foto geworden van de koe die 100 kilometer aflegde (foto: SK-Media)

De twee neusgaten die zichtbaar waren tussen het vuil dat meedreef in de Maas bij Escharen. Het is een beeld dat tot de verbeelding sprak tijdens het hoogwater afgelopen zomer. Het waren de neusgaten van een koe, die bleek 100 kilometer van huis te zijn gedreven. Het inspireerde ook Joes Boonen (45) die er een prentenboek voor kinderen over maakte; 'Hé koe waar ga jij naartoe?'

Zelden werd er zoveel over een koe geschreven als over de koe die door het hoogwater 100 kilometer verderop werd aangetroffen. Hulpdiensten rukten massaal uit om het dier uit het water te hijsen. Na enig speurwerk bleek de koe afkomstig van een boer uit het Limburgse Echt. Aanvankelijk werd aangenomen dat het dier die gigantische afstand zwemmend had afgelegd. Na wat biologische verdieping bleek dat koeien niet zwemmen maar drijven en wandelen door het water.

Ook in het prentenboek steken twee neusgaten boven het water uit (foto: Debby Peeters)

Over het hoogwater schrijft Joes niet. "Ik heb het over onweer en regen waardoor mijn koe na het maken van 'bommetjes' in het water, drijvend op avontuur gaat. Een beetje grazen en loeien in de wei vindt ze maar saai', vertelt Joes. De koe ontmoet tijdens haar reis allerlei andere dieren die haar deelgenoot maken van hun leven, maar dat gaat natuurlijk allemaal mis", gaat de schrijfster verder. "Zo laat de vis de koe duiken naar de bodem. Het varken verleidt de koe tot een modderbad en het konijn vertelt lyrisch over worteltjestaart die koe vervolgens in een hap verorbert."

"Wat heeft die koe allemaal onderweg meegemaakt?"

"Ik zag ook die twee neusgaten destijds op foto's voorbij komen" begint Joes uit te leggen waar haar idee voor een boek over de koe vandaan komt. "Bij zo'n plaatje komen bij mij allerlei vragen naar boven. Wat heeft die koe onderweg allemaal meegemaakt? Dat leidt dan weer als vanzelf tot verhalen. Ik ben theatermaker van kindervoorstellingen en wilde altijd al een boek voor jonge kinderen maken. Ik dacht meteen hier ga ik mijn eerste boek over schrijven." Het favoriete plaatje in haar boek is de tekening die Debby Peeters maakte van een enorme plas die de koe onderweg doet door de spanning die dit avontuur met zich meebrengt. "iedereen vliegt aan de kant door dit klaterende goud. Wist je trouwens dat de echte koe binnenkort een kalfje krijgt?", zegt Joes retorisch. "Het verhaal van de echte koe blijft maar doorgaan. Ze bleek destijds al een kleintje bij zich te dragen. Wie weet zit er dan ook wel een vervolg in van mijn boek."