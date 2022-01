Maartje Krekelaar maakt winnende goal in doldwaze slot van NK zaalhockey

Het is bijna niet voor te stellen: sinds 2014 waren de vrouwen van hockeyclub Den Bosch geen landskampioen in de zaal meer geweest. Terwijl ze op het veld niet lijken te kunnen verliezen. Zaterdagavond werden ze eindelijk weer eens de beste in de zaal, na een ongelooflijke ontsnapping. En dat zonder vrijwel alle veldinternationals. “Wat zullen tegenstanders ons ontzettend haten.”

Maartje Krekelaar was er in 2014 én zaterdagavond in Rotterdam bij. “Ik was toen achttien. Ik ben nu met mijn 26 jaar de oma van het team”, vertelde de aanvoerster in Zuidtribune, het sportprogramma van Omroep Brabant Radio.

Ze had ook alle reden om blij te zijn. Krekelaar was het die haar ploeg in de ultieme slotfase aan een 2-3 zege hielp op het Amstelveense Hurley. “We hebben vrijwel de gehele wedstrijd tegen een 2-0 achterstand aangekeken. Toch heb ik er steeds vertrouwen gehad. Dat moet je ook blijven houden én blijven bluffen. Verder kan er in de zaal alles gebeuren, dat gaat zo snel.”

“Dat ik dan die winnende scoor, dat gaf me zo’n ontzettend mooi gevoel, dat maakte zo’n explosie van emoties los. Onbeschrijflijk. En het was al zo’n zinderende finale. Het zegt veel over ons dat we gewonnen hebben. We moesten het doen zonder de veldinternationals. Daardoor stond er een ontzettend jonge ploeg, maar die wel het juiste Bossche bloed in de aderen heeft stromen. Bovendien zijn we het op de club, na de komst van coach Marieke Dijkstra, ook anders gaan doen. Zij is echt een zaalgoeroe en wilde het zaalhockey meer aandacht geven.”

Dijkstra is de opvolger van Raoul Ehren, die vorig jaar zomer na twaalf jaar afscheid nam van het complex aan de Oosterplas. De nieuwe trainer van de Bossche vrouwen werd zelf in 2015 wereldkampioen zaalhockey, met onder anderen Vera Vorstenbosch, die bij Den Bosch nu bestuurslid Tophockey is.

Toch reageerde Dijkstra opvallend koeltjes op het winnen van de zaalhockeytitel, was ook Krekelaar opgevallen. “Voor haar woog het winnen van de halve finale tegen Pinoké zwaarder. Bovendien geloofde ze in een goede afloop. Voor de wedstrijd tegen Hurley sprak ze de verwachting uit dat we in de laatste seconden zouden gaan winnen. En jij gaat die winnende maken, voegde haar assistent eraan toe.” En zo geschiedde en had weer een opponent van Den Bosch er een frustratie bij.