Groepsverkrachting Den Bosch: jarenlange celstraffen voor vijf daders

De politie viel begin december 2019 een garagebedrijf binnen tijdens het onderzoek naar de groepsverkrachtingen (foto: Bart Meesters/SQ Vision).

Vijf van de zes mensen die betrokken waren bij de spraakmakende groepsverkrachting van een destijds 15-jarig meisje in 2019 in Den Bosch, zijn maandag veroordeeld tot celstraffen die oplopen tot drie jaar. Een van hen is vrijgesproken. Twee daders krijgen zwaardere straffen dan geëist. De veroordeelden mogen geen contact meer hebben met het slachtoffer, dat bijna 9000 euro schadevergoeding krijgt.

De rechtbank stelt maandag dat het destijds 15-jarige meisje als 'gebruiksvoorwerp' werd gezien en een uur lang werd misbruikt. Volgens de rechter trokken de vijf veroordeelden zich niets aan van het slachtoffer. Ze werd uitgelachen als ze aangaf dat ze een bepaalde handeling niet wilde. Hogere straffen

Boy M., de jongste dader, toonde volgens de rechter geen berouw tijdens de behandeling van de zaak. Daarom krijgt hij een zwaardere straf dan justitie aanvankelijk voor ogen had. Boy M. was op het moment dat de groepsverkrachting plaatsvond zelf 17 jaar oud. Tegen hem was eigenlijk 16 maanden jeugddetentie geëist, plus acht maanden voorwaardelijk. Hij krijgt nu twee jaar jeugddetentie: het maximum voor minderjarigen. Ook Marco H. krijgt een hogere straf dan geëist. De groepsverkrachting vond in januari en april 2019 plaats in een 'feestruimte' van het huis waar Boy M. woont in Den Bosch. Het meisje was op het moment dat de verkrachting plaatsvond 15 jaar oud. Ze zou onder invloed zijn geweest. M. werd ook nog veroordeeld voor seks met een 15-jarig meisje dat in staat van verminderd bewustzijn was. Dat gebeurde drie maanden eerder. Een andere verdachte werd daarvan vrijgesproken.

