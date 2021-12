'Lig je er al bovenop?' Schokkende details tijdens groepsverkrachtingszaak

Wat gebeurde er precies op de avonden van 19 januari en 22 april 2019 in de 'chillruimte' van het garagebedrijf van Boy M. uit Den Bosch? Daar probeert de rechtbank vrijdag achter te komen. Justitie verdenkt zes mannen ervan twee meisjes verkracht te hebben terwijl die slachtoffers onder invloed waren. Het OM eiste vrijdag celstraffen tot vier jaar.

Vrijdag verschenen vijf mannen tussen de 21 en 26 jaar oud voor de rechter. De zesde verdachte, de 20-jarige Boy M., was woensdag al aan de beurt. Justitie wil hem 16 maanden de cel in hebben voor zijn aandeel in de vermeende groepsverkrachting. Tegen de vijf anderen eiste het OM vrijdag celstraffen tussen de drie en vier jaar.

Camerabeelden

"Lig je er al bovenop?", zou Boy M. volgens een van de meisjes op de avond van 22 april via Facetime aan verdachte Faizal J. hebben gevraagd. "Nee jongen", antwoordde Faizal lachend, waarop hij het destijds 15-jarige meisje op de trap mee naar boven nam. Daarboven was de 'chillruimte', waar het misbruik de rest van die avond plaatsgevonden zou hebben.

Het OM ziet Boy en Faizal als 'fuckbuddies' die vaak samen seks hebben met meisjes en dit filmen.

Maar de namen van alle verdachten passeren vrijdag in de rechtszaal de revue. Allemaal zouden ze het meisje die avond bezocht hebben in de chillruimte. Op camerabeelden is te zien dat het een komen en gaan is van mannen, vaak naakt of in hun onderbroek. Verdachte Jordy van E. zou op enig moment 'springend' of 'dansend' in beeld te zien zijn.

'We hebben het om de beurt gedaan'

De meisjes verklaarden eerder meerdere keren gewelddadig verkracht zijn, door meerdere mannen, terwijl ze onder invloed waren. Er werd gescholden en aan haren getrokken. "Ik had geen energie om iets terug te doen", aldus een van hen. Het andere meisje vertelt: "Ik zag wat er gebeurde, maar kon niks doen, ik kon mijn armen en benen niet meer bewegen."

Allebei zouden duidelijk gemaakt hebben dat ze geen seks wilden.

Tijdens de seks waren de andere mannen ook aanwezig, als ze al niet meededen. Boy M. ontkende dat woensdag niet. Hij zei dat er 'meerdere naakte jongens' in de ruimte waren. "We hebben het om de beurt gedaan", omschrijft hij wat er de avond in april gebeurde.

Kamagra

Volgens Boy M. en drie anderen was er seks, maar die was vrijwillig. Ook zouden de meisjes niet onder invloed zijn geweest. "Ze vertelde wel vaker seks met meerderen te hebben, ook met oudere mannen", aldus Haider Al M. En Faizal J. stelt: "Ze flirtte met me en werkte gewoon mee."

Al M. probeerde seks te hebben, maar het lukte niet omdat hij geen erectie kon krijgen. Het erectiemiddel Kamagra, waar de politie meerdere verpakkingen van vond in de woning, had hij niet gebruikt. Later stuurde hij nog een dickpic naar het meisje met de tekst 'Nu wel'. Verdachte Franky van E. ontkent alles: "Ik kwam binnen en zei: doe normaal. Ik ben meteen weggegaan." Het OM spreekt de verhalen tegen en verdenkt beiden van verkrachting.

'Neuken is de eindstand'

"Er werd wat afgeneukt en iedereen mocht meegenieten", aldus de officier van justitie over de avonden in het autobedrijf van Boy M. Ze citeert een bericht van Boy aan Faizal: "Wijven, wijven! Filmpje kijken en neuken is de eindstand."

Tijdens de avonden werden de meisjes volgens de officier niet als mens maar als object gezien. "De slaapkamer zag blauw van de spermasporen; over de lakens, op het bed en over de wanden."

Dat Boy M. de seks filmde en van commentaar voorzag staat het OM ook tegen. "Op een filmpje waarin hij zelf figureert zegt hij: 'Next one!'"

