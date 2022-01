Daders van zware mishandeling jongen (17) niet gevonden, onderzoek gestaakt

De politie heeft het onderzoek naar de zware mishandeling van een 17-jarige in Helmond gestaakt. De tiener werd op nieuwjaarsdag bewusteloos gevonden in een parkje tussen de Barrierlaan en de Johanna van Vlaanderenstraat. De politie laat weten dat ze geen idee heeft wie de jongen zwaar hebben mishandeld.

Het jonge slachtoffer werd in de vroege ochtend op nieuwjaarsdag bewusteloos gevonden in het parkje. Mogelijk was hij met een fles sterke drank van achteren geslagen. Hij was een halve dag bewusteloos.

De jongen was na een feestje tijdens oudjaarsnacht te voet onderweg naar huis. Hij liep vanuit de Herberga van Bronckhorstlaan via het parkje naar huis, toen hij van achteren werd aangevallen.

Het slachtoffer raakte daarbij gewond aan zijn gezicht maar maakte het snel 'naar omstandigheden goed', ze schreef de politie een paar dagen later.

Een maand na de mishandeling stopt de politie het onderzoek omdat ze niet weten wie de daders zijn. ''We krijgen ze nergens in beeld'', laat een woordvoerder van de politie weten. ''Ondanks de hulp van anderen en de getuigenoproepen.''

Eerder riep de politie op om camerabeelden te delen. Daarop was rond het tijdstip van de mishandeling iemand op een scooter te zien die mogelijk meer weet. Ook werd getuigen gevraagd zich te melden. Dat heeft dus niks opgeleverd.

