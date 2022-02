Opnieuw een besmettingsrecord, maar op de intensive cares blijft het rustig

Alweer is in onze provincie een nieuw coronabesmettingsrecord gevestigd. In de afgelopen zeven dagen noteerde het RIVM 63.405 Brabantse meldingen, tegenover 40.592 een week eerder. De instroom van nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen stijgt, net als de totale coronabezetting. Op de intensive care blijft het aantal patiënten zelfs na weken van besmettingsrecords dalen.

Dit blijkt uit cijfers van het RIVM en het Brabantse ziekenhuisoverlegorgaan ROAZ.

De Brabantse ziekenhuizen namen afgelopen week 159 nieuwe coronapatiënten op. Dat zijn er 39 meer dan de week ervoor en een ruime verdubbeling ten opzicht van twee weken geleden. In totaal liggen er 173 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Dat zijn er 30 meer dan een week eerder.

Daling op intensive care

De intensive care, die tijdens de hele coronacrisis als bottleneck werd gezien, blijft in de tussentijd verder leeglopen. Er liggen nu 27 coronapatiënten op de Brabantse ic's. Een week geleden waren dat er nog 35. Hierdoor hebben ziekenhuizen meer ruimte om operaties door te laten gaan. Ook in heel Nederland neemt het aantal ziekenhuisopnames toe. Afgelopen week zijn 66 Nederlanders overleden vanwege corona.

Experts verwachten de komende periode een verdere toename van het aantal ziekenhuisopnames. Die piek ligt volgens viroloog Marion Koopmans aan het einde van deze maand. Dat heeft te maken met de almaar stijgende besmettingscijfers. Tussen het moment van besmetting en (ernstige) corona zit enige tijd.

Optimisme

Er is echter ruimte voor optimisme, vindt oud-hoofd infectieziektebestrijding Jos van de Sande. Volgens hem vallen de ziekenhuiscijfers 'erg mee', zeker in verhouding tot de besmettingsrecords. De situatie ziet er volgens hem al met al best rooskleurig uit.

"We mogen blij zijn dat de hoge aantallen besmettingen relatief weinig opnames in de ziekenhuizen veroorzaken. Het zou best kunnen dat we er goed mee wegkomen. Dat het in de ziekenhuizen niet uit de klauwen loopt, stemt me erg positief", aldus Van de Sande.