Vader en zoon met drugslab in Nistelrode krijgen vijf jaar cel

Een 52-jarige vader en zijn 22-jarige zoon uit Vlijmen hebben een celstraf van vijf jaar gekregen voor het houden van een drugslab in Nistelrode. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch geoordeeld. In hun lab vond de politie in 2020 onder meer 75 kilo MDMA. De eigenaar van de loods waarin het drugslab zat, moet veertien maanden naar de gevangenis.

De politie vond het drugslab van de mannen in juni 2020 in een loods in Nistelrode. Daar lagen ruim 75 kilo MDMA en veel chemicaliën en voorwerpen om synthetische drugs te maken. Ook op andere plekken die aan de verdachten konden worden gelinkt, vond de politie MDMA.

'Zeer kwalijk'

De vader en zoon hebben zich schuldig gemaakt aan het maken, bewerken, verwerken en verkopen van harddrugs. De rechtbank noemt het zeer kwalijk dat de verdachten alleen op winst uit waren en zich verder niets aantrokken van de schadelijke gevolgen van hun acties.

Ook de eigenaar van de loods is volgens de rechtbank schuldig, omdat hij wist wat er zich in zijn pand afspeelde en er ook mee instemde. Hij werkte zelfs mee door de stroomvoorziening en afzuiginstallatie te bedienen. De rechtbank neemt hem dit zeer kwalijk. "Als je dit doet, blijft het probleem bestaan dat criminelen vaak burgers in buitengebieden benaderen voor dit soort locaties", aldus de rechtbank.

Veroordeling tweede zoon

De 22-jarige zoon krijgt ook een taakstraf van tachtig uur voor een andere strafzaak. In december 2019 had hij namelijk vier kilo knalvuurwerk, drie Shells en 9 Cobra's in bezit.

Een andere zoon (26) van de verdachte is veroordeeld tot 120 uur taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden. In zijn huis vond de politie namelijk 150 gram MDMA en 317 pillen.

LEES OOK:

Twee mannen (21 en 25) aangehouden in onderzoek naar pillenfabriek in Nistelrode

Loods in Nistelrode blijkt pillenfabriek: honderd kilo mdma en vuurwapens gevonden

Politie doet inval in loods in Nistelrode: pillenmachine en mdma gevonden