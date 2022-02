Henk Krol zet zijn huis te koop, wil een bed and breakfast openen in Spanje

Henk Krol heeft zijn huis in Eindhoven te koop gezet. De villa, waar hij al jaren woont, moet 995.000 euro opbrengen. De voormalig politicus wil een bed and breakfast openen in het Spaanse Andalusië.

"Het leven in Spanje is heerlijk", zegt hij. "Ik ben er de laatste tijd veel. Ik ben nu druk in onderhandeling over de koop van het pand voor de bed and breakfast. Vorige maand ben ik er zelfs verbrand, zo warm is het er. En dat in januari."

Het goede Spaanse leven is aantrekkelijk, bovendien wil hij na een eerder avontuur met een B&B in Best opnieuw zo'n overnachtingsplek openen. "Ik vond het contact met de gasten zo ontzettend leuk. Het is hard werken, je bent 24 uur per dag bezig, maar ik mis het wel. Ik open geen nieuwe B&B om centen te vangen. Ik ben gepensioneerd. Maar als ik niets ga doen, kun je net zo goed een kist bestellen. Dan is het voorbij. Ik wil bezig blijven."