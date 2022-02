112-nieuws: driewieler aangereden op rotonde • stankoverlast in Moerdijk

07.30

Agenten van bureau Mijkenbroek in Breda hebben vanochtend bij het bureau een 26-jarige man aangehouden die in het bezit was van een vuurwapen. De man zat in een auto bij het politiebureau. Hij gaf aan dat het niet goed met hem ging. Ook zei hij tegen agenten dat hij een mes en een vuurwapen in zijn auto had. Het bleek volgens de politie om een echt vuurwapen te gaan. Vervolgens is de man aangehouden. Hij zit vast.