Brabant onder een dik pak sneeuw: zo zag dat er een jaar geleden uit

Langlaufer gaat onderuit in Breda (foto: Erald van der Aa).

Het is vandaag precies een jaar geleden dat Brabant wakker werd in een wit wonderland. Het is deze winter amper voor te stellen, maar overal in de provincie lag een dik pak sneeuw. En dat zorgde niet alleen voor sneeuwpret, maar ook voor heel veel overlast.

Ron Vorstermans Geschreven door

De sneeuw kwam een avond eerder al naar beneden, op 6 februari 2021. En het witte geweld kwam bepaald niet als een verrassing. Code rood

Het KNMI waarschuwde er die zaterdochtend al voor: er zou sneeuw gaan vallen, en veel ook. Eerst in België, daarna 's avonds in het zuiden van Nederland en later ook in de rest van het land. Er werd voor zondag direct code rood afgegeven. Wij maakten ook een animatie waarin je kon zien hoe de sneeuw over Brabant zou trekken. Die voorspelling kwam uit, bleek later.

Rijkswaterstaat riep zaterdagmiddag weggebruikers op niet de weg op te gaan. Vanwege de extreme weersomstandigheden werd samen met code rood ook het 'extreem weer-protocol' van Rijkswaterstaat van kracht. Het was immers óók koud, met een maximumtemperatuur van -1,5 graden. Daardoor nam de kans op gladheid toe . Veel activiteiten geschrapt

Al snel bleek dat Brabant inderdaad niet tegen het winterweer was opgewassen, al gold dat eigenlijk voor het hele land. Zo'n beetje alles buiten lag op z'n gat, figuurlijk. De KNVB schrapte alle eredivisieduels, de test- en vaccinatielocaties GGD gingen dicht, supermarkten Albert Heijn en Picnic schrapte alle bezorgingen en de ziekenhuizen hielden rekening met extra drukte in de gipskamers door sneeuw en ijzel. Wegoverlast

De vertraging op de wegen was de eerste twee dagen immens - en niet alleen vanwege de sneeuw. Door het plotse strenge winterweer waren op diverse plekken gaten in het asfalt ontstaan, waardoor spoedreparaties nodig waren.

Rijkswaterstaat strooide alleen al de eerste avond door het hele land ruim 2 miljoen kilo zout gestrooid. En ook daarna werd voortdurend gestrooid. Daarvoor waren 546 strooiwagens beschikbaar, die ieder konden worden voorzien van een sneeuwschuiver. Op sommige snelwegen kon er simpelweg niet tegen de gladheid worden opgestrooid. Dinsdagavond, drie dagen na de eerste sneeuwval, kreeg het verkeer op de snelwegen A27 en A58 het nog altijd voor de kiezen. Plaatjes

Vanwege de kou bleef de sneeuw ruim een week liggen. In die dagen leerde Brabant steeds meer met de sneeuw omgaan. En het leverde prachtige beelden op van de provincie, en wel zoals we haar zelden zien.

Foto: Martha Kivits

Het slootje is bevroren in Hilvarenbeek (foto: Marielle Aerts)