Dit is dé hoofdprijs waar Ireen Wüst nog voor gaat

De term legendarisch verbleekt bij de olympische prestaties die Ireen Wüst de afgelopen jaren heeft behaald: zes gouden medailles. Daarnaast dwingt ook veel respect af door elke vier jaar het weer op het juiste moment waar te maken. De adrenaline hield de topper uit Goirle de hele nacht wakker na haar fantastische 1500 meter.

Waar staat deze laatste medaille, vraagt NOS-verslaggever Erben Wennemars. "Op gelijke hoogte met de andere medailles. Ze hebben allemaal hun eigen verhaal. De medaille van gisteren is eigenlijk een bonus. Ik wilde eigenlijk stoppen, maar het plezier in het schaatsen bracht mij in Peking."

Tijd om alle appjes te lezen was er nog niet, 'Het was overweldigend', zegt ze. "Ik besef nog amper wat ik heb gepresteerd. Begonnen in Turijn zestien jaar geleden. Het lijkt ver weg, maar het voelt niet zo. Ik ben wel trots dat het weer is gelukt."

Ireen keek haar gouden schaatsrace pas 's avonds terug in bed. "Het was precies zoals ik hem wilde rijden. De opening had nog wel wat sneller gekund. Vanaf de tweede bocht ging het echt goed. Ik was zo gefocust dat ik in de laatste bocht dacht dat ik nóg een ronde moest schaatsen. Ik zat stuk, maar minder dan anders."

Nog vier jaar doorgaan, zit er niet in bij Ireen. De Goirlese wil nog een droom waarmaken. "Ik ben 35 jaar, al voel ik me niet zo. Maar ik ben het wel. Ik wil dus stoppen op het hoogtepunt. Bovendien wil ik in de toekomst nog kinderen, een volgende olympische cyclus zit er dus niet meer in."

